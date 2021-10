Fernando Souza da Silva melhora recorde nacional

Fernando Souza da Silva bateu esta quinta-feira o recorde nacional dos 100 metros mariposa, ao realizar o tempo de 51,27 segundos nas eliminatórias da Taça do Mundo em Doha. Com este registo, o nadador luso-brasileiro de 35 anos confirmou os mínimos de acesso ao Mundial de piscina curta de Abu Dhabi de dezembro.

Na final da distância disputada na sessão da tarde, o atleta naturalizado português em 2019 que representa a SFUAP ficou em quarto lugar, piorando a marca da sessão matinal, terminando com 51,55 segundos, atrás do belga Louis Croenen (51,54), do húngaro Szebasztian Szabo (49,92) e do norte-americano Tom Shields (49,46).

Recorde-se que a 7 de outubro, Fernando Souza da Silva havia completado esta distância em 51,40 segundos, melhorando na altura o recorde nacional dos 100 mariposa que estava na posse de Diogo Carvalho desde novembro de 2009 (51,45).