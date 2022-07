FINA anuncia Mundiais de natação de 2024 em fevereiro no Qatar

A Federação Internacional de Natação (FINA) anunciou esta terça-feira que a 21.ª edição dos Mundiais de natação se vai realizar no Qatar, entre 2 e 18 de fevereiro de 2024.

A competição estava programada para verão de 2023, mas foi "empurrada" para 2024, ano em que Paris acolherá os Jogos Olímpicos, devido ao adiamento da 20.ª edição, prevista para Fukuoka, no Japão, de maio de 2022 para o verão de 2023.

O Aspire Dome, em Doha, deverá ser a maior instalação aquática do mundo, acolhendo as competições de natação pura, natação artística e polo aquático.

As provas de saltos para água vão realizar-se no Centro Aquático Hamad, perto do Aspire Dome, e as competições de águas abertas vão decorrer nas imediações do Museu de Arte Islâmico.

Agendados para o verão de 2021, os Mundiais de Fukuoka foram reagendados para maio de 2022, face ao adiamento por um ano dos Jogos Olímpicos Tóquio'2020.

No entanto, em fevereiro passado, a FINA voltou a adiar a competição, para julho de 2023, invocando novas vagas de casos de covid-19.

O novo adiamento da competição, que se disputa de dois em dois anos, obrigou a FINA a 'empurrar' para janeiro de 2024 os Mundiais previstos para 2023 em Doha.

Entretanto, a FINA decidiu, no início do ano, realizar uma edição especial dos Mundiais de natação, que decorreu em Budapeste entre 12 de junho e 3 de julho.