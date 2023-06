Florent Manaudou faz a melhor marca do ano dos 50 metros livres

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Fédération Française Natation (@ffnatation)

Nos Campeonatos Nacionais franceses, Florent Manaudou fez a melhor marca do ano dos 50 metros livres, com 21,56 segundos,No ranking de 2023 da prova, o português Diogo Ribeiro (Benfica) é agora 12.º, com 21,87 segundos.O Campeonato do Mundo de Fukuoka já está no horizonte: de 14 a 30 de julho.Florent Manaudou (FRA) - 21,56Benjamin Proud (GBR) - 21,71Szebasztian Szabo (HUN) - 21,72Michael Andrew (EUA) - 21,74Maxime Grousset (FRA) - 21,78Josh Liendo (CAN) - 21,80Kenzo Simons (HOL) - 21,81Brooks Curry (EUA) - 21,84Meiron Cheruti (ISR) - 21,84Cameron McEvoy (AUS) - 21,84Ian Yentou Ho (HGK) - 21,86Guilherme Caribe (BRA) - 21,87Renzo Tjon A Joe (SUR) - 21,88Leonardo Deplano (ITA) - 21,89Jonathan Tan (SGP) - 21,91Kliment Kolesnikov (RUS) - 21,91Vladyslav Bukhov (UKR) - 21,92David Curtiss (EUA) - 21,92Lewis Burras (GBR) - 21,92Tom Farron (IRL) - 21,95Matt King (EUA) - 21,97Nicholas Lia (NOR) - 21,98Matthew Richards (GBR) - 21,98Andrii Govorov (UCR) - 21,98Shinri Shioura (JPN) - 21,99