Fluvial Vilacondense quer ajudar com equipamentos de proteção

Face ao momento delicado que o país atravessa devido à pandemia do novo coronavírus, o Fluvial Vilacondense anunciou este domingo que vai abrir uma conta para angariar donativos que permitam a compra de equipamento de proteção individual, para distribuir por quatro instituições do concelho que manifestaram, junto da direção do clube, essa necessidade: Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde, Lar de São Francisco, M.A.D.I. e O Tecto.

A equipa onde atua a nadadora Ana Catarina Monteiro, apurada para os Jogos Olímpicos de Tóquio nos 200 metros mariposa, pediu ajuda neste combate ao surto da Covid-19. "Juntem-se ao Clube Fluvial Vilacondense e façam o vosso donativo [IBAN: PT50 0045 1461 4017 2073 5102 5]. Deverão enviar o comprovativo para presidente@clubefluvialvilacondense.pt e secretaria@clubefluvialvilacondense.pt para ser emitido o donativo. Juntos podemos muito. Juntos iremos superar esta fase. Vamos apoiar quem mais precisa. Hoje são eles, amanhã podemos ser nós!", pediu o clube com fortes ligações às atividades náuticas, culturais e de recreio.