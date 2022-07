Foi drogada e acordou com o corpo cheio de hematomas: nadadora faz denúncia após Mundial

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MARY-SOPHIE HARVEY? (@marysophieharvey)

A nadadora canadiana Mary-Sophie Harvey fez uma publicação no Instagram onde contou que foi drogada no último dia do Mundial de natação, que decorreu em Budapeste, na Hungria, entre 18 e 25 de junho, tendo acordado com o corpo cheio de hematomas.A atleta, de 22 anos, explica que tudo aconteceu na última noite da competição, quando saiu para uma celebração com o resto da equipa. "Drogaram-me na última noite. Naquele momento não estava consciente do que me tinham dado, só me lembro que acordei na manhã seguinte completamente perdida, com o nosso diretor de equipa e o médico junto da minha cama", escreveu a canadiana, que partilhou imagens dos hematomas."Há uma janela de quatro a seis horas em que não me lembro de nada", acrescentou, frisando ter descoberto "dezenas de hematomas" no corpo no dia seguinte.A atleta, que ajudou a equipa do Canadá a conquistar o bronze na estafeta 4x200 livres, diz que se sentiu obrigada a partilhar o que lhe aconteceu porque "estas situações lamentavelmente acontecem muitas vezes". "No dia seguinte viajei de regresso a casa, jantei com a minha família e lembro-me que a minha mãe disse 'pareces diferente'. Ela não sabia, mas eu também me sentia assim, como se o meu corpo não fosse meu."E prosseguiu: "Alguns dos meus amigos tiveram de me carregar porque estava inconsciente e provavelmente isso explica as dezenas de hematomas no meu corpo, mas não me sinto melhor. Lamentavelmente estes incidentes acontecem com maior frequência do que imaginamos. Houve um número crescente e perigoso de casos reportados ao longo dos últimos anos, no entanto não se fala muito nisto. Para quem ler isto, tenham cuidado. Pensei que estava a salvo, que nunca me aconteceria, especialmente estando rodeada por amigos. Mas aconteceu... E gostava que alguém me tivesse informado sobre algo assim antes desta noite. Ainda tenho medo de pensar nas incógnitas dessa noite."A Federação Internacional de Natação (FINA) emitiu um comunicado onde prometeu investigar o sucedido.