Francisca Martins 4.ª e Ana Catarina Monteiro 6.ª nas finais do Mare Nostrum de Barcelona

No primeiro dia do Mare Nostrum de Barcelona, Francisca Martins foi 4.ª classificada na final A dos 400 metros livres, enquanto Ana Catarina Monteiro terminou em 6.º lugar na final A dos 200 metros mariposa. jovem nadadora do FOCA - Quinta da Lixa fez 4.11,25 minutos. O seu recorde nacional, feito no último fim de semana em França, é de 4.08,77, já próximo do mínimo para os Jogos Olímpicos (4.07,90).Já a olímpica do Fluvial Vilacondense fez 2.10,89 minutos. O seu máximo nacional é de 2.08,03. O mínimo para Paris'2024 é de 2.08.43.