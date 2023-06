Francisca Martins 5.ª na final dos 400 metros livres em Roma

Francisca Martins (FOCA-Quinta da Lixa) foi este domingo 5.ª classificada na final A dos 400 metros livres no último dia do Troféu Sette Colli (Roma), com 4.09,43 minutos, ficando próxima do seu recorde nacional (4.08,77 a 14 de maio deste ano). O mínimo para os Jogos Olímpicos é de 4.07,90. A prova foi ganha pela craque italiana Simona Quadarella (4.05,85).Já Ana Catarina Monteiro (Fluvial Vilacondense) foi 7.ª na final A dos 200 metros mariposa, com 2.10,60 minutos, melhorando a sua marca da eliminatória, fixada em 2.10,91. O seu recorde nacional é de 2.08,03 em 2018. O tempo de acesso a Paris'2024 está fixado em 2.08,43.Na final B dos 200 mariposa, Inês Henriques foi 7.ª, com 2.13,47. E João Costa foi 3.º na final B dos 200 costas, com 2.02,62 minutos.50 livres – 41.ª Rafaela Azevedo, 26,66200 costas – 11.º João Costa, 2.02,77, apurado para a final B; 28.º Francisco Santos, 2.07,1850 mariposa – 28.º Miguel Nascimento, 24,33; 43.º Miguel Marques, 24,76; 52.º João Costa, 24,96; 65.º Kevins Apseniece, 25,72200 mariposa – 4.ª Ana Catarina Monteiro, 2.10,91; apurada para a final A; 14.ª Inês Henriques, 2.12,69; apurada para a final B; 18.ª Mariana Cunha, 2.14,77400 livres – 6.º Francisca Martins, 4.13,50; apurada para a final A; 27.ª, Tamila Holub, 4.23,561500 livres – série 2 – 5.º José Lopes, 15.39,91