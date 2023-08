Francisca Martins após a prata no Euro sub-23: «Consegui gerir muito bem a prova»

Francisca Martins mostrou-se satifeita com o seu desempenho nos 200 metros livres, que lhe valeu esta sexta-feira a conquista da medalha de prata em Dublin, nos Europeus de sub-23."Estou muito feliz com este resultado, foi a minha primeira vez numa final de uma grande competição, num Europeu. Acho que consegui gerir muito bem a prova, a medalha de prata é muito bom. A cereja no topo do bolo seria ter feito recorde pessoal e nacional, mas mesmo assim estou muito feliz. É o reconhecimento de todo o trabalho que tenho feito, estou muito contente", afirmou a jovem nadadora do Foca, em declarações difundidas pela Federação Portuguesa de Natação.