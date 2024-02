Francisca Martins fora das meias-finais dos 200 livres dos Mundiais

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A nadadora portuguesa Francisca Martins ficou esta terça-feira fora das meias-finais dos 200 metros livres dos Mundiais de desportos aquáticos, que decorrem no Qatar, ao terminar as eliminatórias com o 20.º tempo.

Francisca Martins, a única portuguesa em competição na jornada da hoje, cronometrou 2.00,10 minutos, marca que lhe valeu o 20.º lugar entre as 50 nadadoras em competição.

A mais rápida das eliminatórias, fase na qual as 16 melhores garantiram presença nas meias-finais, foi a chinesa Li Bingjie, que nadou a distância em 1.57,16.

Na quarta-feira, Diogo Ribeiro volta a nadar no Hamad Aquatic Centre, onde na segunda-feira se sagrou campeão mundial dos 50 metros mariposa, para participar nas eliminatórias dos 100 metros livres.

Gabriel Lopes participa nas eliminatórias dos 200 metros estilos, enquanto Camila Rebelo e Mariana Cunha nadam os 50 metros costas e os 200 mariposa, respetivamente.

Portugal está representado por nove nadadores nas provas de natação pura dos Mundiais de desportos aquáticos Doha'2024, depois de já ter participado com duas atletas nas provas de natação sincronizada, e quatro nas de águas abertas, vertente na qual Angélica André conseguiu o bronze na prova dos 10 quilómetros e assegurou presença nos Jogos Olímpicos Paris'2024.