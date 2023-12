Francisca Martins na final dos 400 livres dos Europeus de piscina curta

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A nadadora portuguesa Francisca Martins qualificou-se este domingo para a final dos 400 metros livres dos Europeus de piscina curta, que decorrem em Otopeni, na Roménia, com a estafeta mista de 4x50 estilos a bater o recorde nacional.

Francisca Martins terminou a eliminatória dos 400 livres desta manhã com 4.07,36 minutos, que lhe deu o oitavo tempo entre as 23 participantes e um lugar na final, que se vai disputar na tarde de hoje, último dia da competição.

Já a estafeta mista de Portugal dos 4x50 estilos, composta por Camila Rebelo, Gabriel Lopes, Ana Guedes e Miguel Nascimento, terminou com 13.º tempo das eliminatórias, com 1.42,17 minutos, um novo recorde nacional.

Apesar de baterem o recorde nacional, que era de 1.47,18 minutos, a Seleção não conseguiu o apuramento para a final.

Na tarde de hoje o nadador Diogo Ribeiro vai participar na final dos 100 metros livres, depois de no sábado ter terminado com o oitavo tempo dos semifinalistas, com a marca de 46,95 segundos, a sua segunda marca pessoal após o seu máximo de Portugal de 46,65 em 11 de dezembro de 2022, em Leiria.