Francisco Amaral e Angélica André sagram-se campeões nos 5.000 metros de natação

Francisco Amaral e Angélica André, ambos do FC Porto, venceram este sábado as provas de 5.000 metros do Campeonato Nacional de natação de longa distância, em Coimbra.

Francisco Amaral conquistou o título em 55.13,86 minutos, superiorizando-se a Tiago Campos (CN Rio Maior) e Diogo Cardoso (Sporting), segundo e terceiro classificados, em 55.31,46 e 55.54,39, respetivamente.

Na prova feminina, a olímpica Angélica André venceu com recorde pessoal, com o tempo de 56.54,02 minutos, superando Mafalda Rosa (CN Rio Maior), segunda classificada, que cumpriu a légua em 57.57,31, e Mariana Mendes (Sporting), terceira, com o registo de 59.02,40.