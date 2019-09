Funchal recebe Mundial de natação adaptada de 2021

A cidade do Funchal vai receber o Campeonato do Mundo de natação adaptada, entre 25 de setembro e 1 de outubro de 2021, anunciou esta sexta-feira a Federação Portuguesa de Natação.





A organização, a cargo da federação, Governo Regional da Madeira, Câmara do Funchal e Associação de Natação da Madeira, conta também com a parceria do Comité Paralímpico Internacional (CPI), com o Complexo Olímpico de Piscinas do Funchal, inaugurado em 2004, a receber a 10.ª edição do Mundial.O Funchal já recebeu o Europeu de natação adaptada em 2016 e vai repetir a organização deste campeonato em maio de 2020, com o presidente do CPI, Andrew Parsons, a destacar, citado em comunicado, este "exemplo importante" para futuras candidaturas.