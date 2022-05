Gabriel Lopes alcança sexto lugar nos 200 metros bruços do Circuito Mare Nostrum

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O nadador olímpico português Gabriel Lopes foi esta quarta-feira sexto classificado na final A dos 200 metros bruços do Troféu Internacional Cidade de Barcelona -- Circuito Mare Nostrum.



O atleta do Louzan nadou a distância em 2.14,21 minutos, melhorando o máximo pessoal, que não batia desde 2019, em três centésimas, depois de passar as eliminatórias com 2.16,03.

Camila Rebelo, também do Louzan, foi sétima na final A dos 200 metros costas, com 2.14,67 minutos, longe do 'seu' recorde nacional, de 2.11,18, conseguido em abril passado.

Nos 800 metros livres, José Lopes (Sporting de Braga) foi 13.º, com 8.19,86 minutos, na outra presença lusa em finais, depois de Tamila Holub (nona), Francisca Martins (11.ª) e Diana Durães (14.ª) terem ficado pelas eliminatórias nos 400 livres.

Camila Rebelo foi 18.ª nos 50 metros costas, Ana Catarina Monteiro 57.ª nos 50 mariposa e 16.ª nos 200 mariposa, em que Mariana Cunha foi 20.ª. Francisco Santos foi 33.º nos 100 costas.