Gabriel Lopes conquista medalha de ouro nas Universíadas

O nadador português Gabriel Lopes sagrou-se esta quinta-feira campeão mundial universitário dos 200 metros estilos, ao vencer a final dos Jogos Mundiais Universitários em Chengdu, China, com um tempo de 1.59,12 minutos.Lopes foi o único a nadar a distância abaixo dos dois minutos na final, batendo Hsing-Hao Wang (Taipé), segundo com dois minutos exatos, e o alemão Marius Zobel, com 2.00,56.É a quarta medalha para Portugal na competição e a segunda de ouro do dia, depois de João Coelho ter alcançado o lugar mais alto do pódio na prova dos 400 metros em atletismo, que também já tinha alcançado uma medalha de prata no lançamento do peso, para Eliana Bandeira, esta na terça-feira.Camila Rebelo conseguiu na quarta-feira a prata nos 200 metros costas, tornando-se na primeira mulher nadadora portuguesa a subir ao pódio numa Universíada, em que Portugal soma agora quatro medalhas em todo o historial, somando estas duas às que já tinha conseguido Alexandre Yokochi, em 1985 e 1987.Gabriel Lopes, de 26 anos, procura mínimos para os Jogos Olímpicos Paris'2024, que nos 200 estilos estão fixados em 1.57,94, numa distância em que foi bronze nos Europeus de Roma'2022 e em que esteve também em Tóquio'2020.