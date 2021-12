Gabriel Lopes garante mínimos dos 200 estilos para os Mundiais de natação

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Gabriel Lopes, da Associação Louzan Natação, conseguiu esta quinta-feira, durante o Open de Natação Jamor 2021, mínimos de acesso aos Mundiais e Europeus de natação, na prova de 200 metros estilos.

A marca, de 1.59,34 minutos, foi conseguida no Complexos de Piscinas do Jamor, em Oeiras, e permite ao nadador olímpico carimbar a passagem para os Europeus em piscina longa, que se realizam em agosto de 2022, em Roma, e para os Mundiais, em Fukuoka, no Japão.

Gabriel Lopes esteve presente nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, tendo sido 21.º nesta mesma distância, com um recorde pessoal de 1.58,56.

Destaque ainda, na sessão da tarde, para o recorde nacional júnior dos 100 metros mariposa de Diogo Ribeiro, que de manhã já se tinha apossado do máximo dos 50 metros mariposa.

O jovem nadador do Benfica completou a distância em 53,07, menos nove centésimos que a anterior marca, que pertencia a Miguel Nascimento desde 2013.

Na sessão da manhã, nos 50 metros mariposa, nadou em 24,02 segundos, retirando 66 centésimos à anterior marca.

Além dos dois novos máximos, Diogo Ribeiro garante mínimos de acesso para os campeonatos da Europa de juniores, que se realizam no próximo ano na Roménia, e para os campeonatos do mundo de juniores, em Kazan, na Rússia.

Também na sessão da manhã, Rafaela Azevedo melhorara o recorde nacional absoluto dos 50 metros costas, que lhe já lhe pertencia, e garantiu mínimos para os Europeus.

A nadadora do Algés e Dafundo nadou em 28,24 segundos, retirando 19 centésimos ao anterior máximo (28,43).

O Open de Natação Jamor 2021 juntou 103 nadadores de nove clubes no complexo do Estádio Nacional.