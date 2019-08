Gabriel Lopes satisfeito com mínimos alcançados para Europeus

O nadador Gabriel Lopes manifestou-se esta sexta-feira satisfeito por ter conseguido mínimos nos 400 metros estilos para os Europeus de Bucareste, em 2020, resultado alcançado nos Nacionais absolutos, que decorrem no Funchal.O atleta da Louzan Natação fez a marca de 4.22,52 minutos, tendo ficado em terceiro lugar, atrás de João Vital, do Sporting, que obteve o tempo de 4.18,98, e de José Lopes, do Sporting de Braga, com 4.20,67, dupla que já tinha mínimos.Ainda com a participação nos Mundiais, realizados em julho, na Coreia do Sul, no pensamento, Gabriel Lopes fez um balanço positivo, por repetir a proeza que já havia sido atingida nos 200 metros estilos."Tendo em conta o Mundial, onde competimos há uma semana, era difícil fazer uma antevisão para esta campeonato nacional. Por isso fico satisfeito por ter obtido mínimos nos 400 estilos, em cima do meu melhor pessoal, tendo já mínimos nos 200 estilos. Assim como ter melhorado nos 100 bruços", destacou.A participação nos Nacionais absolutos ainda não acabou, pois falta competir nos 200 metros bruços, 200 mariposa e 100 costas, com desfecho "difícil prever", mas o atleta pretende fazer "o melhor possível".Gabriel Lopes comentou ainda os Jogos Olímpicos de Tóquio2020, para os quais tem mínimos nos 200 estilos, a par de Alexis Santos, mas deixou um alerta: "Tenho mínimos para os Jogos, mas não é 100% certa a minha presença", comentou.Os campeonatos europeus de piscina longa vão disputar-se em Budapeste, na Hungria, entre 11 e 17 maio de 2020.