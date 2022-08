Gabriel Lopes: «Tem sido uma experiência incrível»

Gabriel Lopes, medalha de bronze nos 200 metros estilos, revelou à chegada a Lisboa nesta quinta-feira à noite que ainda é difícil perceber o que conquistou nos Europeus de Roma."Dormi muito pouco. Tem sido difícil ainda por os pés no chão, está a ser uma experiência incrível desde o momento que toquei na parede e vi o terceiro lugar. A felicidade que eu tenho sentido e as pessoas à minha volta pelo resultado que todos conseguimos fazer, tem sido uma experiência incrível...", descreveu o nadador de 25 anos do Louzan."Diferença para estes Europeus? Dizer só um fator que faça toda a diferença, não consigo apontar. É uma equipa que embora tenha alguns elementos muitos jovens, é muito focada, que sabe o que tem de fazer, está ali para competir, não só para participar, o que é uma parte fundamental para evoluir enquanto modalidade e atletas", comentou Gabriel Lopes: "O outro fator é o acompanhamento da equipa técnica, que é fundamental. É um conjunto de fatores mas eu apontava esses"."Agora quero assentar os pés do chão, que envolve descansar. Vamos iniciar a próxima época em meados de setembro, e o grande foco vai ser para trabalhar para março, para fazer o mínimo olímpico mais cedo possível", traçou."Futuro promissor? Nós esperamos que sim, foi o primeiro campeonato onde conseguimos ter duas medalhas. Eu espero que possamos ser uma inspiração para as próximas gerações", concluiu.