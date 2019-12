Galitos e Sp. Braga campeões da 2.ª divisão

O Galitos/Bresimar, em masculinos, e o Sp. Braga, em femininos, sagraram-se este domingo campeões da 2.ª divisão, uma competição que se realizou em Leiria.A formação de Aveiro, que contou com o olímpico Diogo Carvalho, liderou durante os dois dias de prova a tabela classificativa, concluiu as 38 provas do programa (24 masculinas e 24 femininas) com 416 pontos. O Galitos ficou à frente do Naval do Funchal (356 pontos) e Académica de Coimbra (342), que também sobem ao primeiro escalão.Na vertente feminina, o Sp. Braga também dominaram, com 10 lugares de pódio (5 ouro, 3 prata e 2 bronze), para um total de 404 pontos. Quem acompanha o emblema minhoto, que teve Tamila Holub em destaque, à elite da natação portuguesa é o Náutico da Marinha Grande e o Colégio Monte Maior.