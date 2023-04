Imparável: Diogo Ribeiro bate novo recorde nacional e garante os terceiros mínimos para os Jogos Olímpicos

Diogo Ribeiro bateu este sábado mais um recorde nacional. No Open de Portugal, no Funchal, o nadador português, de 18 anos, brilhou nos 100 metros mariposa com 51,45 segundos, melhorando um registo máximo que já era seu (51,61), obtido no ano passado, em Roma.Desta feita, Diogo Ribeiro alcançou os terceiros mínimos para os Jogos Olímpicos de 2024, após os êxitos nos 50 e 100 metros livres.À Federação Portuguesa de Natação, o jovem atleta revelou o estado de espírito. "Sinto-me bem. A final correu-me bem. Sinto que podia melhorar um pouco no final e tentar baixar dos 51 segundos. O meu objetivo era sempre fazer abaixo do mínimo olímpico [51,67] e melhorar o meu tempo. Melhorei duas décimas, estava à espera de um bocado melhor. Temos de aceitar isso. Estou supercontente, mais um mínimo olímpico. Agora é pensar nos Mundiais e trabalhar. Amanhã tenho os 50 mariposa. Não há pressão. Vou nadar com o Miguel [Nascimento] e com o Andrii [Govorov], uma prova bastante divertida, espero que corra bem a todos. Já não há pressão, agora é trabalhar. Temos mínimos para todas as competições importantes [Europeu Sub 23, Mundial Fukuoka e Jogos Olímpicos]. Basicamente agora é trabalhar e continuar a melhorar os tempos", considerou.No feminino, também no Open de Portugal, Ana Pinho Rodrigues bateu recorde nacional absoluto dos 50 metros bruços na final, completando a distância em 30,96 segundos, apurando-se, desta forma, para o Mundial de Fukuoka.