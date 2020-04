Jenny Thompson: de campeã olímpica à linha da frente na luta à Covid-19

Entre 1992 e 2004, Jenny Thompson foi uma das mais bem sucedidas nadadoras norte-americanas, com um currículo repleto de êxitos no qual se destacam as doze medalhas olímpicas que conquistou (8 de ouro, 3 de prata e 1 de bronze), para lá de sucessos em Mundiais, onde alcançou um total de 32 medalhas. Agora, 16 anos depois da sua última presença num grande palco - em Atenas'2004 - a norte-americana trava uma das batalhas mais importantes da sua vida, já que faz parte da equipa médica de um hospital em Charleston, na Carolina do Sul, no meio da evolução diária do surto do coronavírus no país.





Mas ainda antes de se lançar na linha da frente para esse combate, Jenny mostrou-se precavida e há cerca de duas semanas, bem antes do surto 'explodir' nos Estados Unidos, decidiu lançar uma campanha de angariação de fundos para apetrechar a sua unidade hospitalar do equipamento de proteção necessário para quando a situação ficasse complicada. Com o auxílio das também antigas nadadoras Gabrielle Rose e Lea Maurer, lançou a campanha 'Go Jenny Go', que no espaço de poucos dias garantiu mais de 9 mil dólares (8,3 mil euros), essenciais para adquirir o material necessário.Mas a antiga nadadora, agora com 47 anos, decidiu fazer mais. Já que a verba angariada era superior ao que foi necessário para comprar os materiais de proteção, decidiu doar mil dólares (930 euros) para ajudar os elementos das equipas médicas de Nova Iorque, que por estes dias lidam com a situação mais complicada no país por conta da Covid-19."Temos tido sorte aqui. Vamos ser uma zona que terá muitos casos de Covid-19, mas por ainda chegou aqui. Oiço pessoas a dizer que os médicos sabiam no que se estavam a meter... Mas eu nunca entrei nesta vida para ficar doente e possivelmente morrer. Sempre assumi que teria proteção e todas as ferramentas para exercer o meu trabalho, mas parece que neste momento esse é o grande problema deste país", assumiu a Thompson em declarações à NBC Sports.Anestesista de formação, a antiga nadadora assume que a sua função tem um risco associado superior e que, por isso, necessitam de maior proteção. "Certamente que temos Covid aqui, mas ainda não tivemos uma 'explosão' de casos. Encaramos todos os pacientes que anestesiamos e entubamos como um possível rival risco. Estamos numa posição bem mais perigosa se não tivermos os equipamentos adequados", explicou.E se na hora de trabalhar tem de ter todos os cuidados, Jenny assume que quando deixa o hospital ainda tem mais atenção. "Tem uns quatro pares de sapatos. Desinfeto as minhas meias, tiro-as no carro e depois calço uns chinelos. Depois vou para casa, tomo banho e ponho logo a minha roupa a lavar. É algo estranho tudo isto, mas temos de considerar todas as superfícies em que tocamos como estando contaminadas", finalizou.