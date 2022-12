João Costa estreia-se nos Mundiais em piscina curta com recorde pessoal nos 100 metros costas

O nadador português João Costa foi esta terça-feira quarto classificado, com recorde pessoal de 51,34 segundos, no terceiro 'heat' das eliminatórias dos 100 metros costas dos Mundiais em piscina curta em Melbourne, na Austrália.

O nadador do V. Guimarães, recordista nacional absoluto na distância, ficou muito perto do recorde em piscina curta, que pertence a José Gabriel Lopes, com os 51,30 alcançados há um mês, no Meeting Internacional do Algarve, em Albufeira.

Nos 100 metros costas, João Costa ficou na sua série atrás dos qualificados para as meias-finais Thierry Bollin (50,10), da Suíça, Isaac Alan Cooper (50,16), da Austrália, e Marek Ulrich (50,92), da Alemanha.

João Costa é o único representante português nos Mundiais em Piscina curta, com o nadador a competir ainda na quinta-feira (00:29 em Lisboa) nas eliminatórias dos 50 metros costas e no domingo nos 200 metros costas (01:03 de Lisboa).