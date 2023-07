João Costa falha qualificação para as meias-finais dos 200 metros costas do Mundial

João Costa terminou esta quinta-feira com o 19.º tempo entre 40 nadadores as eliminatórias dos 200 metros costas, do Campeonato do Mundo que decorre em Fukuoka, no Japão.

João Costa, que na segunda-feira bateu o recorde de Portugal na meia-final dos 100 metros costas e conseguiu mínimos para os Jogos Olímpicos Paris2024, nadou hoje a segunda série dos 200 costas em 1.59,30 minutos, ficando aquém da marca de qualificação para as 'meias' (1.58,46).

Em Fukuoka, o nadador do Vitória de Guimarães, vai ainda disputar no sábado a prova de 50 costas, e a estafeta de 4x100 estilos, agendada para domingo.

Na sexta-feira, Diogo Ribeiro, que já fez história ao conseguir a primeira medalha portuguesa num Mundial ao conquistar a prata nos 50 metros mariposa, disputa as eliminatórias dos 100 metros mariposa, e as dos 50 metros livres, nas quais também participará Miguel Nascimento.

No setor feminino, na sexta-feira competem Tamila Holub, nos 800 metros livres, e Camila Rebelo, nos 100 metros mariposa.