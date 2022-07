Jogos do Mediterrâneo: Ana Pinho Rodrigues prata nos 50 metros bruços

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A nadadora Ana Pinho Rodrigues conseguiu esta segunda-feira a medalha de prata nos 50 metros bruços dos Jogos do Mediterrâneo Oran'2022, a sexta da missão portuguesa na natação e a 22.ª entre todas as modalidades.

Rodrigues, de 28 anos, nadou a distância em 31,31 segundos, sendo batida apenas pela italiana Lisa Angiolini, que conseguiu um tempo de 30,87 segundos, novo recorde dos Jogos do Mediterrâneo. Outra italiana, Anita Bottazzo, foi terceira, com 31,41.

É a sexta medalha para Portugal na natação, depois de duas de Diogo Ribeiro, de ouro e prata, do ouro de Camila Rebelo, a prata de Ana Catarina Monteiro e o bronze de Rafaela Azevedo. Os Jogos do Mediterrâneo Oran2022 arrancaram em 25 de junho e decorrem até quarta-feira, com mais de três mil atletas de 26 países diferentes, incluindo 159 portugueses em 20 disciplinas.