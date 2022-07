Jogos do Mediterrâneo: Raquel Pereira medalha de bronze nos 200 metros bruços

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A portuguesa Raquel Pereira conquistou a medalha de bronze na prova de 200 metros bruços dos Jogos do Mediterrâneo 2022. A nadadora, de 22 anos, cumpriu a distância em 2.28,35 minutos, sendo apenas batida pela turca Viktoria Gunes, primeira com 2.26,48, e pela espanhola Marina García, segunda com 2.27,32.

Raquel Pereira já havia participado também nos 100 metros bruços (10.ª) e os 50 metros bruços (12.º) e consegue agora a primeira medalha a título pessoaç em Oran, na Argélia, e a 24ª para Portugal.

Os Jogos do Mediterrâneo Oran2022 arrancaram em 25 de junho e decorrem até quarta-feira, com mais de três mil atletas de 26 países diferentes, incluindo 159 portugueses em 20 disciplinas.