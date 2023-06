Jogos Europeus: Cheila Vieira e Maria Beatriz Gonçalves sétimas em dueto livre

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A dupla portuguesa Cheila Vieira e Maria Beatriz Gonçalves classificou-se este sábado em sétimo lugar entre as 12 finalistas do dueto livre da natação artística dos Jogos Europeus, para o qual se apuraram com o oitavo melhor registo.

As nadadoras somaram 171.3731 pontos, a distantes 84.6604 do ouro conquistado pela Áustria, com 256.0335, que bateu a Ucrânia, prata, por 23.1897 pontos, e a Grã-Bretanha, bronze, por 32.5251.

Os juízes atribuíram às lusas um grau de dificuldade do exercício de 23.800, pontuando os elementos com 86.5231 e a impressão artística com 84.8500.

Antes da atribuição da nota, Maria Beatriz Gonçalves ouviu todos os presentes no complexo cantar-lhe os parabéns em inglês, celebrando assim o seu 24.º aniversário, retribuindo, emocionada, a surpresa, unindo dois dedos de cada mão em forma de coração.

De manhã, a jovem equipa composta por Marta Moreira, Lara Botelho, Beatriz Gama, Filipa Faria, Inês Dubini, Carlota Fonseca, Anna Carvalho, Joana Rosa e Matilde Sousa foi sétima e última na final direta de acrobático, igual resultado que já tinha conseguido no exercício técnico, neste caso com oito formações.