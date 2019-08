José Lopes considera "objetivo cumprido" após recorde nacional

O nadador José Lopes afirmou este domingo que o recorde nacional absoluto dos 800 metros livres foi um "objetivo realizado", nos campeonatos nacionais, que se realizam no Funchal.O atleta do Sporting de Braga voltou a fazer o melhor registo na categoria, desta feita com o tempo de 8.02,16 minutos, apenas um mês depois do anterior recorde, de 8.03,80 minutos, em Nápoles, Itália, em 07 de julho, que foi recordado."Apesar de ter batido o recorde nas Universíadas, senti-me melhor aqui, no Funchal, e estava confiante que isto [o recorde] podia acontecer e consegui realizar o objetivo", salientou.A ajuda vinda das bancadas do Complexo das Piscinas Olímpicas da Penteada mereceu ser mencionada, já que motivou o nadador a acreditar que pudesse atingir o feito."Senti que estava no ritmo do recorde nacional nos últimos 200 metros. Ouvi grande parte do público da piscina a puxar por mim e queria agradecer por todo o apoio extra", comentou.José Lopes somou o terceiro triunfo nos campeonatos nacionais, após ter vencido os 400 e os 1.500 metros livres.