Jovem McIntosh acaba com invencibilidade de Ledecky nos 800 metros livres

A jovem canadiana Summer McIntosh, de 17 anos, terminou com a histórica série de vitórias da estrela Katie Ledecky nos 800 metros livres que durava há... 13 anos!Em Orlando, McIntosh ganhou com 8.11,39 minutos, quase seis segundos à frente da norte-americana de 26 anos (8.17,12), naquele que é o segundo melhor tempo de sempre dos 800 livres, só atrás do histórico recorde do Mundo de Ledecky (8.04,79).Em Paris'2024, Ledecky vai tentar conquistar o quarto título olímpico consecutivo nesta distância.A última vez que a norte-americana tinha perdido uma prova de 800 metros livres havia sido em 15 de julho de 2010.Summer McIntosh já havia terminado com a invencibilidade de Ledecky de 11 anos nos 400 livres, em 2023.