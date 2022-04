Júnior Diogo Ribeiro bate recorde nacional absoluto dos 100 metros mariposa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O nadador Diogo Ribeiro bateu esta segunda-feira o recorde nacional absoluto dos 100 metros mariposa, com a marca de 52,31 segundos, obtida no triunfo da final A do Open da Dinamarca, superando a anterior marca de Diogo Carvalho.

O júnior do Benfica, ao terminar os 100 mariposa com 52,31, superou o anterior melhor registo absoluto nacional (52,42) que pertencia a Diogo Carvalho desde 2009.

Diogo Ribeiro já tinha batido recentemente o recorde absoluto dos 50 mariposa, com o tempo de 23,54 segundos, em Coimbra, no decorrer dos campeonatos nacionais.

Na final A do Open da Dinamarca, o nadador venceu a final, à frente do seu colega de clube Miguel Nascimento, segundo classificado (52,96), enquanto o terceiro lugar foi para o dinamarquês Rasmus Nickelsen (53,44).

Na final A dos 50 costas femininos, Rafaela Azevedo foi segunda classificada com 29,13 segundos, apenas superada pela dinamarquesa Julie Kepp Jensen (28,42). No terceiro lugar terminou a também dinamarquesa Sofie Hansen (29,33).