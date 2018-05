No matter the month, it’s always fun to drop that World Record splash! Looking forward to more fast racing this week in Indy @USASwimming @stanfordwswim pic.twitter.com/vuWQeszt63 — Katie Ledecky (@katieledecky) 17 de maio de 2018

Na sua primeira competição como profissional, Katie Ledecky pulverizou o recorde do Mundo dos 1.500 livres com o tempo de 15.20,48 minutos, retirando cinco segundos (!) à anterior melhor marca mundial, que já lhe pertencia desde Kazan'2015 (15:25.48).O feito aconteceu durante o TYR Pro Swim Series, em Indianápolis. Este foi o sexto máximo mundial consecutivo da estrela norte-americana de 21 anos nesta prova (no total soma 14), que se tornou profissional em março."Sinceramente não esperava fazer este tempo. Quando vi 15.20 no ecrâ fiquei surpreendida", admitiu Ledecky, que conta no currículo com seis medalhas olímpicas (cinco de ouro) e 14 medalhas em mundiais.Para se perceber a dimensão desta marca basta referir que, agora, a nadadora que fica mais próxima deste tempo é a dinamarquesa Lotte Friis (já retirada)... a cerca de 18 segundos!100 metros: 58.50200: 2:00,25 (1:01.75)300 – 3:02.50 (1:02.25)400 – 4:04.88 (1:02.38)500 – 5:06.82 (1:01.94)600 – 6:08.29 (1:01.47)700 – 7:10.13 (1:01.84)800 – 8:11.70 (1:01.57)900 – 9:13.20 (1:01.50)1.000 – 10:14.83 (1:01.63)1.100 – 11:16.15 (1:01.32)1.200 – 12:17.94 (1:01.79)1.300 – 13:19.43 (1:01.49)1.400 – 14:20.71 (1:01.28)1.500 – 15:20.48 (59.77)

Autor: Diogo Jesus