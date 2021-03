Katie Ledecky regressa em grande

Sem competir há um ano devido à pandemia, Katie Ledecky regressou em grande esta madrugada em San Antonio. A norte-americana de 23 anos fez a melhro marca do ano dos 1.500 metros livres (15.42,92 minutos).





Recorde-se que Ledecky conquistou cinco medalhas nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro'2016, quatro de ouro. A prova mais longa do programa da natação vai estar em estreia (feminino) nos Jogos de Tóquio. "Não tinha muitas expetativas mas é bom regressar a competir", disse a estrela no final do YR Pro Swim Series de San Antonio (Texas).