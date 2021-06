Kaylee McKeown bate recorde do mundo dos 100 metros costas

A nadadora australiana Kaylee McKeown bateu este domingo o recorde do mundo dos 100 metros costas, com o tempo de 57,45 segundos, durante as qualificações olímpicas do seu país, a decorrerem em Adelaide.

Em boa forma desde o início do ano, a jovem nadadora, de 19 anos, melhorou a antiga marca em 12 centésimos de segundo, detida desde 2019 pela sua rival norte-americana Regan Smith, da mesma idade.

McKewn é uma candidata à conquista de diversas medalhas olímpicas em Tóquio, nomeadamente nos 100 e 200 metros costas, ou nos 200 metros estilos.