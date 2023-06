Ledecky apura-se para os Mundiais pela 6.ª vez na carreira

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Katie Ledecky brilhou no arranque dos 'trials' norte-americanos para o Mundial de Fukuoka (14-30 de julho), ao dominar os 800 metros livres com 8.07,07 minutos, o seu melhor tempo desde que bateu o recorde mundial em 2016 (8.04,79), e a terceira melhor marca de sempre na distância.Ledecky tornou-se na sexta nadadora norte-americana a qualificar-se para os sextos Mundiais de piscina longa, juntando-se a um grupo restrito composto por Michael Phelps, Natalie Coughlin, Ryan Lochte, Elizabeth Beisel e Nathan Adrian.Em segundo lugar da prova ficou Jillian Cox, com 8.20,28 minutos.