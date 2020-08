Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Loulé acolhe 80 nadadores na primeira competição de seleções após a pandemia Open de Loulé vai decorrer entre 14 e 16 de agosto





Prova foi apresentada esta tarde, numa cerimónia que contou com a presença do Presidente da Federação Portuguesa de Natação, António José Silva, do Presidente da Câmara Municipal de Loulé, Vítor Aleixo, do nadador olímpico brasileiro Guilherme Guido e da nadadora portuguesa Catarina Monteiro