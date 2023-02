Louzan bate recorde nos 4x50 metros estilos mistos na Póvoa de Varzim

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Louzan Natação/Efapel bateu este sábado o recorde nacional absoluto dos 4x50 metros estilos mistos durante o Meeting Internacional da Póvoa de Varzim.A estafeta composta por Camila Rebelo, Gabriel Lopes, Inês Henriques e Afonso Costa venceram com 1.50,71 minutos, melhorando o anterior máximo, que pertencia ao V. Guimarães (1.51,16 desde 2022).A nível individual, João Costa (V. Guimarães) obteve o melhor desempenho, fazendo 55,38 segundos nos 100 costas. Do lado feminino, destaque para Ana Pinho Rodrigues, que venceu os 50 bruços com 31,56 segundos.