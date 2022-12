Luísa Fragoeiro acaba no 13.º lugar na prancha de três metros dos Mundiais júnior de saltos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A portuguesa Luísa Fragoeiro terminou esta quinta-feira no 13.º lugar a prova de prancha de três metros do Mundial de saltos para a água para juniores, em Montreal, no Canadá.



Nas eliminatórias, a jovem de 15 anos conseguiu o 13.º melhor registo, com 292,45 pontos, em nova competição em que brilhou a norte-americana Anna Lemkin, nova campeã do mundo com 344,75. Fragoeiro volta à ação em Montreal na prova de prancha de um metro, depois de já somar um oitavo lugar nesta competição, na final de plataforma.

Nascida em Almada, em 24 de setembro de 2007, e residente desde os seis anos em Edmonton, Luísa Fragoeiro foi terceira na prova de plataforma, segunda na prancha a três metros e quarta na prancha a um metro nos Nacionais do Canadá, em julho último, conquistando o prémio para a melhor atleta na combinação dos três resultados.

A portuguesa venceu as provas de seleção para a equipa do Canadá, mas optou por representar Portugal. "Eu sempre soube que ia acabar a competir por Portugal, mas a ideia começou a tomar forma em 2021. Foi quando reunimos, pela primeira vez, com a Federação Portuguesa de Natação (FPN) e iniciámos o processo. Nunca pensei que pudesse estar a representar Portugal tão cedo", admitiu Luísa Fragoeiro, em declarações ao sítio da FPN na Internet.