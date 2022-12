Luísa Fragoeiro foi 13.ª na prancha de um metro do Mundial júnior de saltos para a água

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A portuguesa Luísa Fragoeiro foi esta sexta-feira a 13.ª classificada na prova de prancha de um metro do Mundial de saltos para a água para juniores, que decorre até domingo em Montreal, no Canadá.



Nas eliminatórias, a jovem de 15 anos conseguiu o 13.º melhor registo, com 272,50 pontos, a menos de quatro pontos da última apurada, a alemã Vanessa Röhniss (276,25), com a canadiana Alexa Fung a impor-se na final, horas mais tarde, com 333,20 pontos.

Fragoeiro Arco já tinha sido 13.ª na quinta-feira, mas na prancha de três metros, depois de 'abrir' a competição com o oitavo lugar na final de plataforma.

Nascida em Almada, em 24 de setembro de 2007, e residente desde os seis anos em Edmonton, Luísa Fragoeiro foi terceira na prova de plataforma, segunda na prancha a três metros e quarta na prancha a um metro nos Nacionais do Canadá, em julho último, conquistando o prémio para a melhor atleta na combinação dos três resultados.

A portuguesa venceu as provas de seleção para a equipa do Canadá, mas optou por representar Portugal. "Eu sempre soube que ia acabar a competir por Portugal, mas a ideia começou a tomar forma em 2021. Foi quando reunimos, pela primeira vez, com a Federação Portuguesa de Natação (FPN) e iniciámos o processo. Nunca pensei que pudesse estar a representar Portugal tão cedo", admitiu Luísa Fragoeiro, em declarações ao sítio da FPN na Internet.