Luísa Fragoeiro oitava na final de plataforma do Mundial de juniores de saltos para a água

A portuguesa Luísa Fragoeiro terminou esta terça-feira em oitavo lugar a prova de plataforma no Campeonato do Mundo de saltos para a água para juniores, em Montreal, no Canadá.



A jovem portuguesa, de 15 anos, concluiu com 271,85 pontos o grupo B -- para idades entre 14 e 15 anos - vencido pela australiana Charli Petrov, que, com um total de 345,30, se impôs à britânica Maisie Bond (318,60) e à norte-americana Anna Lemkin (305,40), segunda e terceira classificadas, respetivamente.

Nascida em Almada, em 24 de setembro de 2007, e residente desde os seis anos em Edmonton, Luísa Fragoeiro foi terceira na prova de plataforma, segunda na prancha a três metros e quarta na prancha a um metro nos Nacionais do Canadá, em julho último, conquistando o prémio para a melhor atleta na combinação dos três resultados.

A portuguesa, que ainda vai disputar as provas de prancha a três e a um metro nos Mundiais de juniores, venceu as provas de seleção para a equipa do Canadá, mas optou por representar Portugal. "Eu sempre soube que ia acabar a competir por Portugal, mas a ideia começou a tomar forma em 2021. Foi quando reunimos, pela primeira vez, com a Federação Portuguesa de Natação (FPN) e iniciámos o processo. Nunca pensei que pudesse estar a representar Portugal tão cedo", admitiu Luísa Fragoeiro, em declarações ao sítio da FPN na Internet.