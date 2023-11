Madeira volta a ser palco do Campeonato Europeu de natação paralímpica em 2024

A Madeira vai voltar a ser palco de um Campeonato Europeu de natação paralímpica, agendado para abril do próximo ano, e que antecede os Jogos Paralímpicos Paris'2024, anunciou esta segunda-feira a federação internacional da modalidade.

Em comunicado, a World Para Swimming refere que o competição, que terá o formato Open, vai decorrer entre 21 e 27 de abril, no Complexo de Piscinas Olímpicas da Penteada, no Funchal, que já acolheu as edições de 2016 e 2021, que antecederam os Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro, e de Tóquio.

Atendendo ao formato Open, a competição irá ser aberta a nadadores de fora da Europa, devendo os critérios de qualificação ser divulgados até final da semana.

"A Madeira tornou-se uma paragem regular no calendário da natação paralímpica. Estamos muito satisfeitos por regressar lá, com um evento que permite aos atletas testarem o seu valor antes dos Jogos Paris'2024", afirmou Craig Nicholson, líder da World Para Swimming, agradecendo o apoio da Federação Portuguesa de Natação (FPN) e dos organizadores locais.

António Silva, presidente da FPN, manifestou "satisfação e orgulho" por Portugal acolher um dos maiores eventos de natação paralímpica.

"No ano dos Jogos Paralímpicos, temos o prazer de receber os melhores nadadores paralímpicos do mundo na Madeira. É incrível ver que Portugal integra os grandes palcos deste desporto, esperamos que todos venham partilhar a alegria deste evento de alto nível competitivo", referiu.

Inaugurado em 2004, o Complexo de Piscinas do Funchal acolheu em 2022 os Mundiais de natação paralímpica.