Mafalda Rosa foi 18.ª na Taça do Mundo do Funchal: «Prova dura mas foi um bom resultado»

Mafalda Rosa terminou este sábado no 18.º lugar na prova dos 10km da Taça do Mundo de águas abertas no Funchal , com 1:58.35 horas, a 1.40 minutos da vencedora. No final, a jovem nadadora do Rio Maior ficou agradada com a sua prestação na Madeira."Foi uma prova dura, com condições bastante difíceis, com um nível de qualidade super elevado, mais alto até que um Mundial, mas no final das contas foi um bom resultado. Foi um bom teste para o Mundial de Doha [fevereiro] e para a qualificação olímpica. Agora é ir para casa e rever os erros e continuar a trabalhar mais", afirmou a jovem nadadora do Rio Maior."Prova começou rápida, o que é algo bastante bom para mim. Dá-me jeito. Mas estava bastante ondulação, bastante vento, o que ficou mais difícil para mim. Mas no geral acho que fiz uma boa prova", sublinhou."Agora o foco é o Mundial. Esta prova serviu como um teste para o Mundial, agora é continuar a treinar", garantiu Mafalda Rosa.