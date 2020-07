Mais de 100 atletas em ação na Madeira

Funchal recebeu este fim de semana mais uma competição após a retoma da atividade, com o Campeonato de Verão da Associação de Natação da Madeira.





Num total de 124 atletas, em representação de cinco clubes, as melhores performances pertenceram a Tomás Silva (Naval do Funchal) nos 200 estilos (2.07,19 minutos) e Maria Jardim Costa (Clube Desportivo Nacional) nos 200 livres (2.15,41 m).Participaram 124 atletas (70 masculinos e 54 femininos) em representação de cinco clubes.A Associação de Natação da Madeira organiza no próximo dia 1 de agosto o Torneio do Jovem Nadador Completo, em cadetes.