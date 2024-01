Mais quatro pódios para Portugal no Euro Meet de natação

Portugal conseguiu este sábado quatro pódios no Euro Meet de natação, no Luxemburgo, com Diogo Ribeiro a vencer os 50 metros livres, secundado por Miguel Nascimento, Diana Durães campeã nos 1.500 metros livres e Francisca Martins prata nos 200 livres.

Nos 50 livres, o recordista nacional Diogo Ribeiro foi o primeiro, com um tempo de 22,03 segundos, acima dos 21,87 que são o recorde de Portugal, e à frente de Miguel Nascimento, segundo com 22,30, numa dobradinha portuguesa na distância.

Mais tarde, nos 100 mariposa vencidos pelo sul-africano Chad le Clos (51,79), Ribeiro foi nono na final, com um tempo de 54,55 segundos.

Diana Durães venceu os 1.500 livres, nadando na série rápida da tarde em 16.35,65 minutos, o melhor registo do 'meeting' este ano, e deu novo ouro aos lusos, que traziam, de sexta-feira, um primeiro lugar de Diogo Ribeiro nos 50 mariposa.

Durães já tinha sido terceira no dia anterior, nos 800 livres, com Francisca Martins em segundo, somando hoje nova posição de registo.

Na final A dos 200 livres, Francisca Martins foi segunda classificada, com 2.00,24 minutos, longe do recorde nacional que estabeleceu, em 1.58,55, mas só atrás da alemã Maya Werner (2.00,11).

Mariana Cunha foi quinta na final A dos 100 mariposa, com 59,67, atrás da francesa Lilou Ressencourt, que venceu a prova com 58,48, enquanto Francisco Quintas foi segundo na final B dos 50 bruços, com 28,92.

Ainda júnior, Rafael Mimoso entrou na final A dos 200 bruços do Euro Meet, acabando em nono, com 2.22,02, longe dos 2.15,04 do vencedor, o alemão Marco Koch, campeão do mundo da distância em 2015.

O Euro Meet termina no domingo, a caminho dos Mundiais de Doha, a partir de 02 de fevereiro.