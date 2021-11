Mais recordes em Leiria no segundo dia dos Nacionais de piscina curta

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O segundo dia do Campeonatos Nacionais juniores e seniores de piscina curta que decorrem em Leiria voltou a registar a queda de alguns recordes.

Na estafeta 4x50 metros estilos, o quarteto sportinguista, composto por Francisco Santos, Francisco Quintas, Tiago Costa e Alexis Santos nadou em 1:38.14, retirando 19 centésimos à anterior marca que já lhe pertencia. Na véspera, os leões já tinham registado novo máximo nos 4x100 metros estilos.

Em juniores, Diogo Ribeiro tem sido o destaque. Ontem, bateu um recorde com 17 anos, ao nadar os 100 metros mariposa em 53.26, menos 61 centésimos do que a marca feita por Tiago Venâncio. Horas, o nadador do Benfica depois viria a melhor de novo a marca, para 52.87.