Marco Meneses garante final dos Europeus de natação adaptada com recorde nacional

O português Marco Meneses qualificou-se esta sexta-feira para a final dos 100 metros costas S11 nos Europeus de natação adaptada, que decorrem no Funchal, ao obter o melhor tempo nas eliminatórias, com uma marca que é novo recorde nacional.

Marco Meneses, que nos Europeus de 2018 conquistou o 'bronze' nesta distância, nadou em 1.11,14 minutos, fazendo cair o recorde de Portugal (1.11,45), que já lhe pertencia.

Nos 200 metros estilos S5, Ivo Rocha ficou de fora da final, ao concluir as eliminatórias com a marca de 3.03,98 minutos, a 30,38 segundos do mais rápido, o italiano Francesco Bocciardo, que nadou em 2.33,60.

Durante a tarde, Portugal estará representado em três finais, com Diogo Cancela e Renata Pinto a juntarem-se a Marco Meneses.

Cancela participa na final direta dos 200 metros estilos SM8, e Renata Pinto nada a prova decisiva dos 100 metros costas S9, depois de já ter conquistado, no Funchal, uma medalha de bronze, na prova dos 100 metros bruços SB9.

Adiada no ano passado devido à pandemia de covid-19, a competição, que decorre até sábado no complexo de piscinas olímpicas do Funchal, conta com a presença de 380 atletas, entre os quais oito portugueses, de 47 países.

Na natação adaptada, os atletas estão divididos por 14 classes, sendo as classes entre o um e o 10 para nadadores com deficiência motora, as classes entre 11 e 13 destinadas à deficiência visual, e a 14 para a deficiência intelectual.