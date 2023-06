Maria Beatriz Gonçalves e Cheila Vieira sextas em dueto técnico em Oviedo

As portuguesas Maria Beatriz Gonçalves e Cheila Vieira terminaram este sábado no sexto lugar a competição de dueto técnico da Superfinal da Taça do Mundo de natação artística, na cidade espanhola de Oviedo.

Maria Beatriz Gonçalves e Cheila Vieira, ambas do GES Loures, conseguiram a melhor pontuação do ano no exercício técnico, com 219,7249 pontos, numa competição vencida pelas espanholas Alisa Ozhogina Ozhogin e Íris Tio Casas, com 255,4066.

As representantes nacionais voltam a competir no domingo, a partir das 11:00 locais (10:00 em Lisboa), na prova de dueto livre.