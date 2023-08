Mariana Cunha e o bronze no Euro sub-23: «Já queria fazer esta marca há bastante tempo»

Mariana Cunha admitiu que ficou surpreendida com a conquista da medalha de bronze nos 100 metros mariposa (58,87) no Europeu sub-23, em Dublin."Estou muito contente com a prova que fiz, sinceramente não estava à espera do 3.º lugar. Mas já queria fazer esta marca há bastante tempo. Os últimos meses foram bastante difíceis mas o trabalho compensou e estou muito feliz por isso", reagiu a jovem do Colégio Efanor, em declarações difundidas pela Federação Portuguesa de Natação.