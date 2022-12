Marinha Grande investe 6,7 milhões de euros na construção de nova piscina municipal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Câmara Municipal da Marinha Grande aprovou, em reunião do executivo, o projeto de construção da nova piscina, que contará com um investimento de cerca de 6,7 milhões de euros (ME).



A nova piscina municipal será construída na Avenida Dr. José Henriques Vareda, na Zona Desportiva da Marinha Grande, no distrito de Leiria, refere a autarquia numa nota de imprensa.

A estimativa orçamental resultante do projeto de execução é de cerca de 6.7 milhões de euros, acrescenta a nota, ao referir que o complexo das Piscinas Municipais de Marinha Grande é "destinado à prática de atividades aquáticas vocacionadas para o desenvolvimento das vertentes da aprendizagem da natação, das atividades desportivas e da prestação de serviços desportivos e de lazer, bem como na área da competição".

O presidente da Câmara Municipal da Marinha Grande, Aurélio Ferreira (+MpM) mostrou-se satisfeito com "a aprovação do projeto de execução, por representar mais um passo na concretização desta aspiração de há muitos anos dos marinhenses", que, lamentou, "infelizmente, não foi atendida no passado, mesmo quando existiam fundos comunitários para a construção deste tipo de equipamentos".

"Pretendemos a criação de uma estrutura desportiva que permita, de forma mais abrangente, desenvolver atividades na área do ensino da natação para crianças, jovens, idosos e deficientes", acrescentou, citado no comunicado, Aurélio Ferreira.