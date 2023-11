Meeting do Algarve: Francisca Martins bate recorde nacional dos 200 metros livres

Francisca Martins bateu na manhã deste domingo o recorde nacional absoluto dos 200 metros livres (piscina curta), durante as eliminatórias do Meeting do Algarve, em Albufeira, com o tempo de 1.58,07 minutos.A nadadora do FOCA - Quinta da Lixa melhorou assim a anterior melhor marca nacional, que pertencia a Diana Durães (Benfica), com 1.58,62, desde o Europeu de Copenhaga (dezembro de 2017).A final desta prova está agendada para as 18h00.