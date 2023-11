Meeting do Algarve: Francisca Martins pulveriza o seu recorde nacional na final

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por FOCA QUINTA DA LIXA - CNF (@teamfoca)

Francisca Martins voltou a bater este domingo o recorde nacional absoluto dos 200 metros livres (em piscina curta), no Meeting do Algarve em Albufeira, tendo na final pulverizado o seu tempo feito de manhã (1.58,07 minutos): a nadadora do FOCA - Quinta da Lixa fez agora 1.56,94 minutos.Um tempo fantástico que coloca a jovem que procura obter mínimos para os Jogos Olímpicos de Paris'2024 na elite europeia nesta distância.Recorde-se que até hoje de manhã, o máximo nacional pertencia a Diana Durães (Benfica), com 1.58,62, desde o Europeu de Copenhaga (dezembro de 2017).