Meeting Internacional de Lisboa com recorde de participantes

O Meeting Internacional de Lisboa, que se realiza no próximo fim de semana no Jamor, vai ter um recorde de 762 participantes, em representação de 100 formações, num total de 19 nações representadas.O grande destaque para a 14.ª edição da prova é a presença do ucraniano Andriy Govorov, recordista mundial absoluto dos 50 metros mariposa. A treinar no Jamor desde janeiro com o técnico da Seleção Alberto Silva, o nadador vai competir em Lisboa nos 50 mariposa e 50 livres. Os italianos Alessandro Miressi, Silvia Di Pietro e Lorenzo Mora, ou a irlandesa Ellen Walshe são outros dos destaques internacionais da prova.