Michael Phelps fora de água: as horas de sono, como se dedica à família e cuida da saúde mental

Em pleno agosto de 2008 não se falava de outra coisa. Nesse verão, corriam os Jogos Olímpicos em Pequim, na China, e o protagonista máximo da competição era o nadador Michael Phelps. Quem nunca tinha ouvido falar dele, nunca mais se esqueceu. É que só nessa edição, o atleta conquistou oito medalhas de ouro. Agora, aos 35 anos de idade e já aposentado, deu uma entrevista à GQ britânica onde fala da sua vida pós-competições e descreve a sua rotina em pormenor. Entre uma dieta repleta de vegetais e treinos com a mulher, a lenda olímpica tem-se mantido bem ocupada. Saiba no 'Must' quantas horas dorme, como se dedica à família e como cuida da sua saúde mental.